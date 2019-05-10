Британский ведущий и комик Дэнни Бэйкер сообщил, что 9 мая его уволили с радиостанции BBC Radio 5 Live за твит о новорожденном сыне принца Гарри и Меган Маркл. Об этом он написал в Twitter.

"Только что уволили", - сообщил он.

Фото: twitter.com

Бэйкер 9 мая выложил в Twitter картинку, на которой мужчина и женщина держат на руках маленькую обезьяну в одежде, с подписью "королевского младенца выписали из больницы". После скандала он удалил твит. Сам ведущий уверяет, что никого не хотел обидеть и мог поместить такое фото о рождении даже собственных детей.

В BBC сообщили, что твит был серьезным ошибочным решением, которое "противоречит ценностям, которые станция стремится воплощать". Бейкера обвинили в том, что он издевается над расовой принадлежностью герцогини Сассекской.

Жена принца Гарри в прошлом году стала первым в истории членом британской королевской династии смешанной расы.

"Денни замечательный телеведущий, но он больше не будет представлять еженедельное шоу с нами", - сказали в BBC.

Напомним, что 6 мая у принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл родился первенец. Он стал седьмым в очереди наследования британского престола. Позже было объявлено, что мальчика назвали Арчи.

Напомним, что Меган Маркл выбрала имя для правнука Елизаветы II в честь своего любимого кота.

Также мы писали о том, что принц Гарри и Меган Маркл впервые появились на публике с новорожденным сыном.