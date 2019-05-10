Латвийский парламент по случаю 75-летней депортации крымских татар властями СССР признал факт депортации геноцидом. Об этом говорится на сайте Сейма.

"В четверг, 9 мая, Сейм принял заявление, посвященное 75-й годовщине депортации крымскотатарского народа и поддерживающее политику непризнания незаконной аннексии Крыма", - говорится в заявлении Сейма.

При этом, в парламенте Латвии добавили, что наиболее точным определением для политики советской власти в отношении крымских татар является термин - геноцид.

18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа в 1944 году. В тот день в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 180 тысяч человек. Согласно постановлению Верховной Рады Украины, 18 мая объявлено Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Напомним, что Джемилев заявил, что крымские татары будут в оппозиции к Зеленскому.

Также "Страна" писала о том, как происходила депортация крымских татар в 1944 году