Назначенные на 10 мая слушания по делу Украины против России в Международном трибунале относительно пленных украинских моряков продлятся только 3 часа. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины Лана Зеркаль в Facebook.

"Россия цепляется буквально к каждому слову и к каждому сделанному заявлению, искажая их содержание. В процессуальных документах вы можете увидеть как Россия упражняется в мастерстве называть белое черным, потом опять белым, отрицая свое согласие с тем, что белое является белым, - отметила Зеркаль. - Поэтому принятие решений относительно использования процедур, создания документов и, главное, подготовка к слушаниям - все это занимает в разы больше времени, чем длится заседание".

Она также подробно рассказала, кто будет юридически сопровождать Украину в процессе. Так, поддержку нашей стране оказывает компания Covington & Burling LLP.

Фото: facebook.com/lana.zerkal

До этого Зеркаль заявляла, что Россия отказалась от участия в слушаниях Международного трибунала по украинским морякам.

Также мы писали о том, что Порошенко утвердил состав украинской делегации на слушаниях Международного трибунала по делу пленных моряков.