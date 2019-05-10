Национальный банк Украины на 10 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,24 грн/доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем 8 мая.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 10 мая установлен на уровне 2624,955 гривен за 100 долларов (-9,047 гривен).

Также регулятор снизил курс евро на 6 копеек до 29,40 гривен за евро. Официальный курс евро на 10 мая установлен на 2940,4746 гривен за 100 евро (-5,6566 грн).

Напомним, что перед Днем Победы курс доллара на межбанке Украины упал почти до 26 гривен.

Также мы писали о том, что народ побежал скупать валюту после того, как доллар опустили.