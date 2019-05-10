В Украине сегодня, 10 мая, в большинстве областей пройдут дожди, местами сопровождающиеся грозами. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

На территории западной Украины ожидаются осадки, температура воздуха значительно упадет. Ночью от +7 до +9, днем около 15 градусов тепла. На севере несколько теплее, но также - осадки. Ночью термометр покажет +8, а днем воздух прогреется до +18.

В восточной части страны пройдут дожди за исключением Днепропетровской, Запорожской и центра Полтавской области. Температура воздуха ночью составит +8…+10, а днем от 17 до 19 градусов выше нуля.

На юге будет сухо, ночью температура воздуха достигнет максимум +10, а днем до +18. В центральном регионе - продолжительные осадки. Ночью термометр поднимется до +10, а днем около 18 градусов выше нуля.

Синоптики прогнозируют в столице 10 мая дожди с температурой ночью +9…+11, днем +16…+18. Ветер южный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

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