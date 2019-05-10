Миллиардер и основатель компании Facebook Марк Цукерберг купил два роскошных особняка в курортном районе на границе штатов Калифорния и Невада. Недвижимость на озере Тахо обошлась мистеру Цукербергу в $59 миллионов.

Об этом передает Variety.

Фото: variety.com

Сделкой о покупке элитной недвижимости занимался представитель компании, и все вовлеченные стороны должны были подписать соглашение о неразглашении деталей.

Источники утверждают, что из дома открывается "потрясающий и захватывающий вид на озеро".

Что именно чета Цукербергов собирается делать с двумя особняками точно неизвестно, но, как утверждают источники, семейная пара может снести один или оба дома, чтобы использовать затем свободную территорию как-то иначе.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на охрану Цукерберга Facebook тратит почти $23 миллиона в год.