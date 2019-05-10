Папа Римский Франциск I выпустил Апостольское письмо, обязывающее всех католических священников сообщать о сексуальных домогательствах своих коллег.

Это распоряжение Понтифика было опубликовано на официальном сайте Ватикана.

В соответствии с указом, жертвы сексуального насилия со стороны священнослужителей теперь смогут обращаться за помощью непосредственно в Ватикан.

"Преступления, связанные с сексуальным насилием, оскорбляют нашего Господа, наносят физический, психологический и духовный вред жертвам и вносят разлад в сообщество верующих. Чтобы эти явления во всех их формах были искоренены, необходимо постоянное и глубокое обращение сердец, подтвержденное конкретными и эффективными действиями, которые вовлекают всех в Церковь, чтобы личная святость и моральные обязательства могли способствовать полному доверию к Евангельской вести и эффективности миссии Церкви", - в частности заявил Франциск I.

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