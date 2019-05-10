Глава Европейского союза Дональд Туск объявил о том, что намерен созвать 28 мая экстренный саммит для того, чтобы избрать новых руководителей главных институтов ЕС после выборов в Европарламент.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Я созываю экстренный саммит ЕС на 28 мая, чтобы начать процесс назначения следующих лидеров институтов ЕС. Это должно произойти быстро, эффективно и соответствовать нашим соглашениям. Если консенсус окажется трудным, я не буду стесняться поставить это решение на голосование в июне", - написал Туск.

Фото: twitter.com/eucopresident

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Туск набрал Зеленского, чтобы обсудить саммит Украина - ЕС.

Также мы рассказывали, что Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск поздравили победителя президентской гонки в Украине.