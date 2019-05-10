Британская пресса продолжает следить за новостями из королевского дворца. Вполне возможно, что Меган Маркл, супруга принца Гарри выбрала имя для сына в честь своего любимого кота.

Об этом передает The Sun.

Меган Маркл и ее любимый кот Арчи, фото: thesun.co.uk

Напомним, что первенец герцога и герцогини Сассекских получил имя Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.

Но Арчи - это кличка любимого кота Меган Маркл, так что выбор имени для сына мог быть ностальгической отсылкой.

Будущая герцогиня Суссексская в свое время рассказывала друзьям о любимом коте Арчи, который растолстел после постоянного кормления замороженным виноградом.

"Меган любила играть с ним, и она всегда говорила о нем со своими друзьями", - рассказал друг герцогини.

Ранее "Страна" сообщала, что Ниагарский водопад посинел в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл.