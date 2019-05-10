Глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос показал в Вашингтоне прототип космического корабля для высадки на Луну.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Фото: facebook.com

"Настало время вернуться на Луну, на этот раз, чтобы остаться", - заявил Безос на закрытом мероприятии для журналистов и работников космической сферы. Он продемонстрировал на сцене макет в натуральную величину аппарата для высадки на спутник Земли. Посадочный модуль получил название Blue Moon.



Разработка аппарата, как заявил Безос, "велась три года". По его словам, Blue Moon сможет совершать мягкую посадку на поверхность Луны, имея полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 т, при этом на его крыше можно будет разместить луноход. Глава Amazon также заявил, что специально для посадочного модуля разработан двигатель, получивший название BE-7. Первый пробный запуск силовой установки будет проведен летом.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что "политикой нынешней администрации является возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет". В свою очередь, директор NASA Джим Брайденстайн отметил, что США установят свое постоянное присутствие на Луне. При этом, по его словам, "это не предполагает постоянного присутствия людей на поверхности Луны. "Это означает, что там будут наши роботы, луноходы, а также люди, которые будут возвращаться туда и обратно на продолжительное время, чтобы заниматься наукой", - пояснил глава NASA.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп приказал NASA ускориться и отправить экспедицию на Луну раньше всех.