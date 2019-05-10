В Лондоне завершился ответный поединок второй полуфинальной пары Лиги Европы, где "Челси" и немецкий "Айнтрахт" сражались за выход в финал. После ничьи в Германии со счетом 1:1 на лондонском "Стэмфорд Брид" команды сыграли с таким же счетом, передает УНИАН.

Отмечается, что первыми успеха добились "Аристократы". На 28-й минуте Азар вытащил на себя двух соперников, отдал на Лофтус-Чика, который спокойно пробил точно в дальний нижний угол - 1:0.

Однако в начале второго тайма, на 49-й минуте, последовал не менее убедительный ответ от "Айнтрахта". Гачинович вывел Йовича на ударную позицию и тот метров с девяти не промахнулся, сравняв счет.

Затем игра шла на встречных курсах - обе команды растратили немало возможностей. Самым зрелищным вышел овертайм - в ситуациях, когда голкипер "Челси" Кепа оказывался уже не у дел, от пропущенного мяча хозяев спасали Давид Луиз и Дзаппакоста, которые по очереди выносили мяч из пустых ворот. В одной из последних игровых ситуаций мяч влетел уже в ворота "Айнтрахта", но арбитр справедливо зафиксировал нарушение правил со стороны игроков "Челси". В итоге, 120 минут игры закончились со счетом 1:1, и командам пришлось решать судьбу противостояния в серии пенальти.

У "Челси" с "точки" неудачно пробил Аспиликуэта - голкипер Трапп отбил удар защитника "Синих". Однако Хинтереггер и Пасиенсия ответили любезностью на любезность - Кепа потянул два удара подряд, дав шанс Азару решить исход дуэли. Полузащитник "Челси" развел мяч и голкипера по разным углами вывел свою команду в финал Лиги Европы!

Челси – Айнтрахт Ф - 1:1 (первый матч - 1:1)

Голы: 1:0 – 28 Лофтус-Чик, 1:1 – 49 Йович. Челси: Аррисабалага, Кристенсен (Дзаппакоста, 74), Аспиликуэта, Эмерсон, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо, Азар, Лофтус-Чик, Виллиан (Педро, 62), Жиру (Игуаин, 96).

Айнтрахт Ф: Трапп, Абраам, Фалетт, Хинтереггер, да Кошта, Роде (де Гузман, 70), Костич, Гачинович, Хасебе, Ребич (Аллер, 90), Йович.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. В финале другого еврокубка - Лиги чемпионов – 1 июня сыграют еще две английские команды "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

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