Главный тренер ФК "Шахтер" Паулу Фонсека стал одним из кандидатов на пост главного тренера римской "Ромы". Об этом сообщает Corrierre dello Sport.

Сообщается, что римляне ведут активные поиски кандидата, который заменит нынешнего тренера Клаудио Раньери. "Волки" приглашали Антони Конте, но итальянец уже почти подписал контракт с "Интером".

Также помимо Фонсеки в числе главных кандидатов на пост тренеры "Ромы" находятся Арсен Венгер и Лоран Блан. До этого от предложения римлян уже отказался Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что после победы над Динамо Фонсека в ярости обрушился на арбитра матча.

Также мы писали, что в Харькове "Шахтер" впервые победил "Динамо" по пенальти при Паулу Фонсеке.