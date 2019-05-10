Патриархат Киева все еще существует - так считает бывший его глава Филарет. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью ТСН.

Перед этим были опубликованы копии приглашений на встречу за подписью Филарета, которые были сделаны на бланках Киевского патриархата, распущенного еще в конце прошлого года перед объединительным собором.

Отмечается, что такие же приглашения получили почти все епископы ПЦУ, а некоторые выложили документы в социальные сети. Филарет приглашает церковных чиновников на так называемую братскую беседу.

По информации ТСН, он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который бы Филарет предпочел сам возглавить.

В свою очередь предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что его на эту встречу не приглашали. При этом владыка признал, что конфликт с Филаретом, который после роспуска Киевского патриархата является "почетным патриархом", существует - с момента образования Поместной церкви они ни разу не правили службу вместе.

Как считает Епифаний, даже разговоры о возвращении в прошлое – губительны для церкви, поскольку ведут обратно в изоляцию.

"Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое – автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата", - подчеркнул митрополит Киевский и всея Украины.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием и Филаретом.

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