Подошел к концу ответный полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА, в котором испанская "Валенсия" принимала лондонский "Арсенал".

Победив в первом матче на своем поле со счетом 3:1, "канониры" смогли подтвердить свой класс и на выезде, выиграв со счетом 4:2 и впервые за чертову д.жину лет вышли в финал европейского кубкового турнира.

Отмечается, что начало матча в Испании оказалось ураганным - на гол хозяев поля в исполнении Гамейро лондонцы ответили забитым мячом Обамеянга, которому удался шикарный дальний удар.

"Арсенал" вышел вперед после перерыва, когда Ляказетт прекрасно разобрался в ситуации в чужой штрафной и забил второй мяч гостей. Тут же "Валенсия" сравнивает - Гамейро делает дубль!

Однако последнее слово было все-таки за "Арсеналом": Обамеянг на 69-й минуте оказался в нужном месте и установил счет 3:2 в пользу "Арсенала". На 88-й минуте Обамеянг сделал хет-трик после прекрасной передачи Генриха Мхитаряна - 4:2.

Таким образом, "Арсенал" первым добыл путевку в финал турнира. Его соперником будет победитель пары "Челси" - "Айнтрахт" (Ф), где идет дополнительное время.

Испанский специалист Унаи Эмери вывел свою команду в финал Лиги Европы в четвертый раз. С 2014 по 2016 год Эмери три раза подряд побеждал в Лиге Европы, когда тренировал "Севилью".

Эмери возглавил "Арсенал" в мае 2018 года. Это его первый сезон на посту главного тренера лондонского клуба.

Валенсия – Арсенал - 2:4 (первый матч - 1:3)

Голы: 1:0 – 11 Гамейро, 1:1 – 17 Обамеянг, 1:2 – 50 Ляказетт, 2:2 – 58 Гамейро, 2:3 – 69 Обамеянг, 2:4 - 88 Обамеянг.

Валенсия: Нето, Гарай, Гайя, Пиччини (Солер, 56), Габриэл, Васс, Парехо, Коклен, Гедеш (Ферран Торрес, 71), Родриго (Санти Мина, 72), Гамейро.

Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Мустафи, 71), Папастатопулос, Торрейра (Гендузи, 80), Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил (Мхитарян, 62), Ляказетт, Обамеянг.

Ранее сообщалось, что Челси едва избежал позора в Праге, Арсенал разобрался с Наполи.

Также мы писали, что УЕФА разрешил фанам посетить матч в Киеве, по билетам купленным на стадион в Полтаве.