Известный телевизионный журналист и главный редактор российской радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб за рулем мотоцикла в центре Москвы вечером 9 мая. По предварительной информации у него остановилось сердце.

Смертельная авария произошла в 18:20 по московскому времени на улице Земляной вал. 59-летний Доренко, который ехал в крайнем правом ряду, потерял управление мотоциклом, пересек все полосы движения и совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с бетонным ограждением. Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть мотоциклиста.

"Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", - цитирует ТАСС источник в медицинских кругах.

Придя на телевидение в 1985 году, в 1990-е и 2000-е годы Доренко работал ведущим ВГТРК и ОРТ, завоевав известность независимой позицией и острыми комментариями. Он возглавлял и продюсировал ряд авторских и новостных программ. В последующем журналист вел передачи на радио "Эхо Москвы", возглавлял "Русскую службу новостей" и радиостанцию "Говорит Москва".