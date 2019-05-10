Спринтер из США Элайджа Годвин во время бега напоролся на копье для легкой атлетики, которое было воткнуто на стадионе, передает USA Today.

Сообщается, что Годвин бежал по стадиону спиной и не увидел торчащее из земли копье. Орудие прошло под лопаткой спортсмена.

Древко копья было частично обрезано, прежде чем бегун был доставлен в госпиталь. Затем врачи смогли достать из тела спортсмена остатки копья. Несмотря на то, что у Годвина было проткнуто легкое, врачи считают, что он быстро поправится.

Ранее сообщалось, что чемпиона мира Пидручного признали лучшим спортсменом марта в Украине.

Также мы писали, что официально умершая спортсменка родила в Португалии здорового ребенка.