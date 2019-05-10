Американский спринтер получил под лопатку копье во время бега по стадиону
Спринтер из США Элайджа Годвин во время бега напоролся на копье для легкой атлетики, которое было воткнуто на стадионе, передает USA Today.
Сообщается, что Годвин бежал по стадиону спиной и не увидел торчащее из земли копье. Орудие прошло под лопаткой спортсмена.
Древко копья было частично обрезано, прежде чем бегун был доставлен в госпиталь. Затем врачи смогли достать из тела спортсмена остатки копья. Несмотря на то, что у Годвина было проткнуто легкое, врачи считают, что он быстро поправится.
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