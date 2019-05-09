Во время празднования Дня победы в Украине было зарегистрировано 63 происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины в четверг, 9 мая.

Отмечается, что 45 из них касались использования запрещенной символики ("георгиевская лента", красные флаги, символика серпа и молота).

Также поступило 18 сообщений о других нарушениях.

Полиция составила 27 административных протоколов (13 в Одесской области, 4 в Николаевской области, по 2 во Львовской, Днепропетровской и Киеве, по одному в Луганской, Кировоградской, Запорожской и Донецкой областях).

Кроме того, правоохранители внесли сведения в ЕРДР по 7 сообщениям. В частности, 3 - по ст.436-1 УК Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики" (2 - Днепропетровская область и 1 - Одесская), 2 - по ст. 296 УК Украины "Хулиганство" (Днепропетровская область), по 1 - по ст. 263 "Незаконное обращение с оружием" и ст.297 "Надругательство над могилой" УК Украины (Днепропетровская и Одесская области).

До этого стало известно, что в Украине за ношение георгиевской ленточки в День Победы составили уже 13 админпротоколов .

Также мы рассказывали, что в День Победы Зеленский сфотографировался на могиле деда-фронтовика.