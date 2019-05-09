Сотрудники полиции в Запорожье во время праздничных мероприятий в честь Дня победы над нацизмом во Второй Мировой войне в четверг, 9 мая, сорвали с ребенка фронтовую пилотку с красной звездой. Видеозапись инцидента опубликована в соцсети Facebook.

На записи видно, как девочка плачет из-за того, что ей запретили надевать пилотку в окружении полиции, родственников и пришедших на мероприятие горожан.

"Позор, позор!", говорят запорожцы в адрес полицейских. На что стражи порядка отвечают, что в Украине запрещена советская символика.

Видео: Facebook/Катрин Янкина

Ранее сообщалось, что в Украине за ношение георгиевской ленточки в День Победы составили уже 13 админпротоколов .

Также мы писали, что в Одессе в День Победы радикалы пришли на шествие "Бессмертного полка".