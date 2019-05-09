Партия "Самопомич" не планирует ни с кем объединяться и будет участвовать в парламентских выборах самостоятельно, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Думаю, что будем идти самостоятельно и будем привлекать активных людей, которые имеют большой опыт, которые являются экспертами", - сказал Садовый в эфире "Громадського".

Он отметил, что договоренностей об объединении на парламентских выборах у "Самопомочи" нет ни с кем.

Садовый также утверждает, что с лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко он ни разу не говорил о таком объединении.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Самопомощи" заявили, что их законопроект не ограничивает полномочия президента, а также о том, что из "Самопомощи" вышли еще пять депутатов.