Электронная петиция с требованием вернуть имя маршала Жукова проспекту и станции метро в Харькове, набрала 5000 голосов по состоянию на 21:30, 9 мая. Петиция опубликована на сайте городской администрации.

Напомним, петиция была зарегистрирована 8 апреля. Ее автором указан Клименко Игорь Сергеевич. В обращении говорится:

"Нужно честно смотреть правде в глаза — Харьков освободила советская армия под командованием маршала Жукова.

Требуем от городского совета и мэра города вернуть память о маршале Жукове в город — станция метро и проспект имени Жукова должны существовать в Харькове!"

Сегодня в 21:30 это обращение набрало 5000 голосов. Такое количество необходимо, чтобы петиция попала на рассмотрение к мэру Харькова Геннадию Кернесу.

Накануне глава Харькова сам просил горожан поддержать эту петицию. Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в Facebook.

"Я сделаю все зависящее от городской власти, чтобы воплотить предложенное в жизнь", — говорилось в посте Геннадия Кернеса.

"Считаю, что маршал Жуков имеет право на жизнь. Имеет право его имя носить любой проспект или улица. Я работаю в рамках действующего законодательства", — так мэр Харькова Геннадий Кернес пояснил свою позицию уже сегодня.

По процедуре, решение о переименовании улицы должны одобрить депутаты на сессии горсовета, рассказала Мария Тахтаулова, координатор "Харьковской топонимической группы". Это волонтерская сообщество, участники которой следят, в частности, за соблюдением в городе Закона о декоммунизации.

"В отношении конкретной процедуры возврата названия, которая подпадает под действие Закона о декоммунизации, — это невозможно. Этот Закон прямо запрещает использовать подобные названия. Перспективы очень туманные возвращения такого названия. В общем, это прецедент судебного разбирательства, если такое произойдет", — говорит Тахтаулова.

По мнению Дмитрия Булаха, представителя общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр", петиция была создана окружением Геннадия Кернеса.

"Обычно два, три, четыре дня — эти петиции находятся на рассмотрении и модерации, чтобы не было каких-то провокационных вещей. Эта петиция была размещена за час после появления. Это индикатор того, что эта петиция искусственная и прошла быстро все этапы согласования, — рассказывает Булах. — В целом это инструмент электронной демократии, чтобы граждане могли собирать подписи в поддержку своих инициатив. А сейчас городской совет имитирует общественную поддержку своих инициатив".

Возврат проспекта имени маршала Жукова будет нарушением Закона. Об этом корреспондентам рассказал юрист Института национальной памяти Сергей Рябченко. По его словам, такое переименование может стать основанием для открытия уголовного производства по статье "Изготовление и публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов". Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Топонимы в честь Жукова подпадают под действие ограничений, введенных с 2015 года Законом" Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов Украины и запрет пропаганды их символики". Речь идет как о тех топонимах, которые существовали к моменту принятия этого закона, так и о любых последующих переименованиях или наименованиях объектов топонимики имени Маршала Жукова. Лица занимавшие руководящие должности в органах Коммунистической партии или в органах государственной власти и управления, их именами не могут быть названы любые объекты топонимики. Маршал Жуков после Второй Мировой войны занимал пост Министра обороны СССР", — поясняет Рябченко.

В комментарии корреспондентам UA: Харьков политолог Антон Авксентьев объяснил появление петиции и ее поддержку Геннадием Кернесом, как попытку мобилизовать электорат.

"На президентских выборах он публично поддерживал Петра Порошенко, который сейчас олицетворяется с такой проукраинской оппозицией уже нового Президента Владимира Зеленского. И чтобы нивелировать этот, как считается, такой негативный шлейф, он делает такой вот символический шаг, мобилизуя своих контрмайданних сторонников", — считает Авксентьев.

Напомним, пр. Маршала Жукова был переименован на пр. Петра Григоренко в мае 2016 года, по распоряжению тогдашнего губернатора Игоря Райнина. Основанием для этого стал Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики".

Ранее сообщалось, что петицию за снос палатки атошников в центре Харькова подписали более 6 тысяч человек. Кернес обещал ее убрать.