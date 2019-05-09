Звание Героя Украины для Грицака обойдётся украинцам в 92 тысячи гривен
Глава СБУ Василий Грицак, который сегодня по указу Петра Порошенко получил звание Героя Украины, получит от государства более 92 тыс. гривен.
За полтора месяца до начала раздачи государственных наград и званий президент Петр Порошенко подписал указ о единовременном денежном вознаграждении Героям Украины за совершение выдающегося геройского поступка.
Так, гражданам, которые получили звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда", должны выплачивать единовременное вознаграждение в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором присвоено звание Герой Украины.
Как отмечается в указе, деньги будут перечисляться Кабмином в 2020 году. Кроме того, Порошенко попросил предусмотреть подобные выплаты в бюджете 2020 года и последующих годов.
Отметим, что так как с 1 января 2019 года прожиточный минимум составил 1853 гривен, в 2020 году Грицак получит 92650 гривен.
Ранее сообщалось, что волонтер Гончаренко и полковник Соколенко посмертно получили звания Героя Украины.
Также мы писали, что Порошенко присвоил звание Героя Украины генерал-майору Момоту посмертно.