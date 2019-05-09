Глава СБУ Василий Грицак, который сегодня по указу Петра Порошенко получил звание Героя Украины, получит от государства более 92 тыс. гривен.

За полтора месяца до начала раздачи государственных наград и званий президент Петр Порошенко подписал указ о единовременном денежном вознаграждении Героям Украины за совершение выдающегося геройского поступка.

Так, гражданам, которые получили звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда", должны выплачивать единовременное вознаграждение в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором присвоено звание Герой Украины.

Как отмечается в указе, деньги будут перечисляться Кабмином в 2020 году. Кроме того, Порошенко попросил предусмотреть подобные выплаты в бюджете 2020 года и последующих годов.

Отметим, что так как с 1 января 2019 года прожиточный минимум составил 1853 гривен, в 2020 году Грицак получит 92650 гривен.

Ранее сообщалось, что волонтер Гончаренко и полковник Соколенко посмертно получили звания Героя Украины.

Также мы писали, что Порошенко присвоил звание Героя Украины генерал-майору Момоту посмертно.