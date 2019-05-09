Чемпион мира по боксу Александр Усик после травмы сможет вернуться в ринг не раньше августа. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, пишет boxingscene.com.

"Он повредил бицепс, но операцию делать не будут. Думаю, он вернется на ринг в августе или около того. Тренироваться он снова сможет примерно через пять недель.

Не знаю, как все произошло. Но вообще он тренировался довольно трудно, спарринговал с гораздо более массивными соперниками. Не знаю, получил ли он травму в спарринге или на занятии с весом. Жаль, что так получилось", - сказал Хирн.

Напомним, Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе в бою против Карлоса Такама 25 мая в Оксон-Хилле (США). Усик мог заработать за этот бой больше миллиона долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что боксер Усик в ярких лосинах опубликовал фото с Ломаченко и командой в Конча-Заспе.