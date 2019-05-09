За несколько дней американская компания Starbucks могла заработать почти 2,3 млрд долларов из-за конфуза с пластиковым стаканом кофе из последнего эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщает CNBC.

"Starbucks заработал около $2,3 млрд на рекламе за последние несколько дней после того как в эпизоде "Игры престолов" была замечена современная чашка, и которая, как оказалось, даже не принадлежит Starbucks", - говорится в сообщении.

По информации телеканала, в воскресенье в очередном эпизоде сериала "Игры престолов" в кадре появилась одноразовая чашка для кофе с логотипом, якобы похожим на Starbucks. Зрители начали распространять в соцсетях кадры с киноляпом.

Затем стало известно, что чашку на съемочную площадку принесла одна из актрис, и это не было рекламой - съемочная группа просто проглядела чужеродный элемент. Эпизод с чашкой быстро исправили, однако кадры успели широко разойтись как в социальных сетях, так и в масс-медиа.

По словам гендиректора по маркетингу компании Hollywood Branded Стейси Джоунс, Starbucks, вероятно, заработала примерно 2,3 млрд долларов.

Кроме того, она заявила, что такой казус стал возможностью для компании, которая случается раз в жизни.

Ранее сообщалось, что создатели "Игры Престолов" прокомментировали эпизод с кофе.

Также мы писали, что канал HBO показал тизер пятой серии финального эпизода "Игры престолов".