В 2018 году денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода достигли рекордных объемов. Об этом свидетельствует последний доклад Всемирного банка по вопросам миграции и развития, пишет Укринформ.

Годовой объем официально зарегистрированных денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода достиг 529 млрд долларов США в 2018 году, что превышает предыдущий рекорд 2017 года (483 млрд долларов США) на 9,6%.

В 2018 году мировой объем денежных переводов с учетом средств, направляемых в страны с высоким уровнем дохода, достиг 689 млрд долларов США, в 2017 году объем составлял 633 млрд долларов.

Ожидается, что в 2019 году объем денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода достигнет 550 млрд долларов США и станет для этих стран крупнейшим источником внешнего финансирования.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ назвал топ-5 стран, откуда в Украину идет больше всего денежных переводов.

Также мы сообщали, как в Украину попадают миллиардные переводы от заробитчан.