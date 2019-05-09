Три электрика в Кривом Роге на руднике "Сухая Балка", который входит в группу DCH Александра Ярославского, получили ожоги из-за поражения электрическим током, передает Интерфакс-Украина.

"Во время осуществления оперативных переключений реакторов подстанции произошло короткое замыкание на реакторе №4, в результате чего образовалась электрическая дуга, которая привела к термическим ожогам потерпевших", - сообщается в информации Государственной службы по вопросам труда (Гоструда).

Отмечается, что травмы получили два электромонтера 1967 г.р. (женщина) и 1977 г. р., а также электрослесарь 1978 г.р. ЧП произошло 1 мая текущего года.

Предыдущее ЧП на руднике произошло 13 февраля текущего года, когда погибли два горняка вследствие отравления углекислым газом.

Рудник специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47-50%). Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год.

По данным госреестра собственников на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр) принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).

Kadish Limited приобрела компания Berklemond Investments Ltd., входящая в группу DCH Александра Ярославского.

Уставный капитал ЧАО "Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.

Как сообщалось, Государственная служба геологии и недр 7 ноября 2017 года продлила руднику срок действия разрешений на добычу железной руды на следующие 20 лет.

Ранее сообщалось, что названа причина смерти двух горняков на шахте Юбилейная рудника Сухая балка.

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