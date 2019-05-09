Вечером 9 мая в Москве погиб известный телеведущий, главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.

Во второй половине дня в российской столице ухудшились погодные условия. Начался сильный дождь и ветер. Доренко ехал на мотоцикле по Садовому кольцо и, не справившись с управлением, упал (позже были опубликованы фото с места трагедии и видео аварии).

По предварительным данным, у него возникли проблемы с сердцем.

"Страна" воспоминает, чем знаменит Сергей Доренко и публикует соболезнования его коллег и друзей.

Биография и творческий путь Сергея Доренко

Сергей Доренко - знаменитый российский тележурналист. На постсоветском пространстве он стал широко известен в 90-е годы. Он вел информационно-аналитические программы на центральных российских каналах, которые тогда смотрели и в Украине.

Доренко родился в Керчи. Его мать родилась в Житомире, а отец - в городе Стаханов Луганской области. Таким образом телеведущий имеет полное право называть себя украинцем (что он часто и делал).

В 80-х будущий журналист окончил престижный университет им. Патриса Лумумбы в Москве, а затем ушел в журналистику. И по-настоящему известным в ней стал с начала 90-х. Доренко за эти годы успел поработать на всех главных российских телеканалах - ВГТРК, РТР, "Останкино" (он же 1 канал, а потом - ОРТ), НТВ и Ren-TV.

В конце 90-х Доренко стал топ-менеджером ОРТ - канала, который фактически принадлежал олигарху Борису Березовскому. Там он параллельно вел итоговые политические программы. Однако зенит славы для него наступил во второй половине 1999 года.

Тогда в России начиналась кампания по выборам в Госдуму, за которой сразу шли выборы президента. Больной и совершенно непопулярный президент Борис Ельцин уже не баллотировался, а наибольшие шансы, по всем прогнозам, имели его оппоненты - блок Отечество-Вся Россия во главе с экс-премьером Евгением Примаковым и мэром Москвы Юрием Лужковым. Они нещадно критиковали Ельцина и его Семью. И обладали наибольшим рейтингом.

В таких условиях Кремль, опираясь на поддержку Бориса Березовского, сделал ставку на молодого директора ФСБ Владимира Путина. В августе 1999 года он был назначен премьер-министром России и Ельцин заявил, что именно его видит своим преемником на посту президента.

Позже началась вторая Чеченская война, в которой Путин принял на себя фактически ответственность за ведение боевых действий. И на этом фоне стал наращивать популярность в народе.

Также Кремлем была создана партия "Единая Россия". Путин ее официально не поддерживал, но все понимали, что они идут вместе в одной связке.

И в этой ситуации итоговая программа Доренко, которая выходила каждый воскресный вечер, стала главной "убойной" силой, которая уничтожала рейтинг Примакова и Лужкова. Доренко "мочил" их в каждой передаче фактически безостановочно. Причем многие из его обвинений были фейковыми, а многие (особенно, что касались коррупции Лужкова) - подлинные.

В результате рейтинг Примакова, Лужкова и их партии обвалился и на выборах "Единая Россия" взяла первое место. Примаков и Лужков капитулировали и на президентских выборах поддержали Путина, который фактически стал безальтернативным кандидатом.

Таким образом, Доренко сыграл очень важную роль в приходе к власти нынешнего президента России.

Однако вскоре звезда Доренко начала закатываться - следом за звездой его многолетнего патрона Березовского.

После трагедии с подлодкой "Курск", которая утонула в 2000 году, Доренко начал критиковать Путина. Он выпустил авторскую программу, где атаковал российского президента и назвал его "главным виновником" аварии. После этого программа была закрыта. А вскоре журналист потерял руководящую должность на ОРТ.

С тех пор попытки Доренко стать фронтменом ведущих телеканалов оканчивались провалом. Ему не могли простить, что журналист выступал в роли "информационного тарана" Березовского, который к тому времени уже был в опале и бежал из России.

В 2001 году Доренко попал в аварию и сбил на мотоцикле российского военного. Судя по всему - умышленно, поскольку у него с военным был межличностный конфликт. За что получил четыре года условно - как признавался журналист, благодаря заступничеству Игоря Сечина, путинского соратника.

Затем Сергей Доренко надолго пропадает из большого эфира, появляясь только в оппозиционных СМИ. Также Доренко вступает в КПРФ, откуда выходит только в 2012 году. На выборах в 2004 году в Украине он открыто поддержал Виктора Ющенко и первый Майдан.

Правда, затем Доренко постепенно начал расставаться с антипутинской риторикой и позиционировал себя все более по-имперски.

Так, он записывает несколько резонансных блогов об Украине после Майдана, за которые попадает на сайт "Миротворец".

Он также открыто поддержал аннексию Крыма.

"До Крыма мы встраивались в удобную модель комфорта в чужом мире, в котором нас не готовы были слушать, после Крыма нас нельзя не слушать, нас обязаны слушать теперь, и мы строим некий свой мир, свою ось единства, это очень важно. До Крыма и после Крыма — это две разные страны, Россия полностью изменилась", - говорил Доренко.

Также журналист считал, что столицу России надо было переносить в Киев, а общую страну называть "Киевская Русь".

"Если бы Северная Россия, пользуясь своей силой и могуществом, уступила бы Южной России и перенесла бы столицу единого российского государства в Киев, то:

- Крым наш

- русский язык повсеместно наш

- Донбасс наш

- никакого цивилизационного разрыва восточных славян

- двухсотмиллионное преимущественно славянское население наше

Я говорил это двадцать лет назад и не был услышан. А теперь поздно, политические пигмеи, теперь поздно, интеллектуальные карлики", - писал Доренко у себя в телеграме.

Параллельно он работал главным редактором радиостанций - Русская служба новостей, а после - "Говорит Москва". На этой должности он находился до самой смерти.

В августе 2018 года Доренко дал большое интервью Юрию Дудю, где прокомментировал самые яркие моменты своей журналисткой деятельности и рассказал о личном.

"Доренко был глыбой с невероятной жизненной энергией"

Соболезнование коллеге высказал главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он написал: "Серега, прощай".

Написала о Доренко и замглавреда "Эха" Татьяну Фельгенгауэр: "Я просто не понимаю, как это возможно. Сергей Леонидович - это же глыба. Причем глыба с невероятной жизненной энергией. Невозможно поверить".

Российский телеведущий Андрей Малахов высказал мнение, что Сергей Доренко был "целой эпохой в журналистике".

Написал в Twitter о Доренко и российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

"Сергей Доренко скончался. Я относился к нему по-разному. Но он - еще один символ эпохи. Теперь ушедший. Земля ему пухом..."

Близкий друг Доренко, китаевед Бронислав Виногродский также отметил, что со смертью журналиста ушла целая эпоха. "Умер мой близкий человек. Мне очень жаль. Сергей представлял целую эпоху, она ушла. Он был самым великим радиожурналистом в России. Он был очень необычным и ярким человеком. Я очень его любил", — сказал Виногродский.

Соболезнования высказал и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", - написал Собянин в Twitter.