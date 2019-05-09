Представители радиостанции "Говорит Москва" подтвердили смерть своего главного редактора журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции.

"Главный редактор "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб в Москве. Радиостанция подтверждает эту информацию", — уточняется в заявлении.

Как писала "Страна", Доренко умер в четверг, 9 мая, после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

Сообщалось, что Доренко почувствовал себя плохо, не смог справиться с транспортным средством. После этого за его жизнь боролись медики, но безуспешно.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ.

Ранее сообщалось, что появились фото с места гибели Сергея Доренко.

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