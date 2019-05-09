Авария, в которой погиб известный российский журналист, главред радиостанции "Говорит Москва" 59-летний Сергей Доренко, попала на видео. На кадрах, которые запечатлета камера слежения, видно, как мотоцикл переворачивается и его выносит на встречную полосу.

ДТП произошло в Москве 9 мая около 18:20. По предварительным данным, Сергей Доренко не справился с управлением мотоциклом из-за того, что резко почувствовал себя плохо. Прибывшие на место аварии медики констатировали клиническую смерть, спасти журналиста не удалось.

Ранее "Страна" писала о том, что появились фото с места гибели Сергея Доренко.

Также мы сообщали, что британский мотоциклист сорвался в 15-метровую пропасть и выложил в сеть видео падения.