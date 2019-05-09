В сети опубликовали фотографии с места гибели известного телеведущего и главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко, который скончался сегодня в результате падения с мотоцикла и последующей комы.

Снимок опубликован в телеграм-канале Mash.

Фото: t.me/breakingmash

Как ранее писала "Страна", 9 мая на улице Николоямской в Москве журналист внезапно упал со своего и мотоцикла марки Триумф.

По данным Mash, Доренко почувствовал себя плохо, не смог справиться с транспортным средством. После этого за его жизнь боролись медики, но безуспешно.

Сергею Доренко было 59 лет.

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