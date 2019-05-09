Стали известны подробности ДТП, в котором погиб известный российский журналист, главред радиостанции "Говорит Москва" 59-летний Сергей Доренко.

Как пишут российсккие СМИ, по информации сотрудников ГИБДД, сегодня около 18:20 Сергей Доренко на мотоцикле "Триумф" следовал по Садовому кольцу, занимая внутреннюю сторону в третьей полосе движения.

В районе дома 71 по ул. Земляной вал мотоциклист потерял управление транспортным средством, совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с бетонным ограждением.

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи констатировала смерть мотоциклиста.

Фото: телеграм-канал Mash

Ранее "Страна" писала о том, что в Волынской области избили и ограбили журналистов, снимающих сюжет о янтаре.

Также мы сообщали, что под Киевом пьяный депутат насмерть сбил пожилого мотоциклиста и его сына.