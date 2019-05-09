Во время частного визита на Закарпатье лидера венгерской праворадикальной националистической партии "Йоббик" Томас Шнайдер заявил, что поддерживает "автономию региона" от Украины. Об этом сообщает Mukachevo.

Отмечается, что Шнайдер заявил об этом во время визита на Береговщину в село Вары.

Как сообщил Шнайдер, в долгосрочной перспективе "хорошим решением было бы, если бы Закарпатье получило автономию, чтобы решать важные вопросы сразу на месте, а не ждать, когда придет очередное решение от Киева".

Как подчеркнул лидер венгерских националистов, необходима именно территориальная автономия Закарпатья, которая предусматривает экономическую автономию, что позволит оставлять заработанные деньги в регионе, а не отсылать их в Киев.

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