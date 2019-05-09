Российский журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался сегодня после того, как упал с мотоцикла и впал в кому. Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что 9 мая на улице Николоямской в Москве журналист внезапно упал со своего и мотоцикла марки Триумф.

Как сообщил телеграм-канал Mash, Доренко почувствовал себя плохо, не смог справиться с транспортным средством. После этого за его жизнь боролись медики, но безуспешно.

Сергею Доренко было 59 лет.

Сергей Доренко. Фото: РИА Новости

Ранее "Страна" писала о том, что Доренко дал интервью Дудю, после чего назвал его малообразованным мальчиком.