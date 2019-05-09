В четверг, 9 мая, на западе Украины ожидается поднятие уровня воды в реках, из-за чего могут произойти затопления территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в Ивано-Франковской области уровень воды повысится в реке Ворона вблизи Тысменицы. Вода поднимается на 0,1 - 0,5 м, что приведет к затоплению поймы, сельскохозяйственных угодий и значительной части территории города по обоим берегам.

Помимо этого, из-за сильных осадков уровень воды поднимется в притоках Припяти во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Уровень поднимется на 0,2 - 0,7 м с возможным выходом воды на заводь.

Также на 0,7 - 1,2 м поднимется уровень воды в Днестре на участке Галич-Нижний-Залещики. Негативных последствий не ожидается.

Ранее сообщалось, что синоптики предрекают шторм и дождь по всей Украине.

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