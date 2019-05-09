Украинские рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, задержанные в 2018 году за незаконное пересечение российской границы, вернулись в Украину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову.

"Вчера граждане Украины - рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, задержанные 10 сентября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы РФ, освобождены из-под стражи и в настоящее время уже находятся на родине", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

10 сентября 2018 года сообщалось, что пограничники задержали двух нетрезвых украинских рыбаков, незаконно пришвартовавшихся к берегу Крыма в районе села Стефановка Джанкойского района.

"Иностранные граждане сообщили, что, выйдя на рыбалку, решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками", - сообщало пограничное управление ФСБ по республике.

Рыбаки рассказали, что являются жителями украинского села Стрелковое (Херсонская область). На борту лодки пограничники нашли около 20 килограммов рыбы.

Напомним, ранее о договоренности с российской стороной об освобожении рыбаков сообщала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Также мы сообщали, что под Киевом четверо рыбаков подорвались на тротиле.