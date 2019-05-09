Глава МВФ обсудила с Зеленским новые кредиты для Украины
Председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудила с новым президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшую поддержку экономики Украины. Об этом на брифинге сообщил представитель МВФ Джерри Райс, сообщает УНН.
"... мадам Лагард в контакте с мистером Зеленским по вопросу избрания в качестве президента Украины", - сообщил Райс.
Он отметил, что Лагард, говоря с Зеленским, подчеркнула готовность МВФ продолжать оказывать помощь Украине в формате выдачи кредитов.
Также, как рассказал представитель МВФ, глава Фонда сообщила, что поддерживает общение с действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Рейс добавил, что пока не известно, когда МВФ вернется в Украину с новым визитом. Вероятней всего, это произойдет в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что JP Morgan ухудшил прогнозы по евробондам украинских госбанков из-за проблем с МВФ.
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