Шествие "Бессмертного полка" в центре Москвы собрало около 700 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.



А в Санкт-Петербурге в шествии "Бессмертного полка" приняли участие более одного миллиона человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Ленинградцы-петербуржцы, гости города из разных уголков страны и бывших советских республик - всего более миллиона человек - вышли сегодня на Невский проспект. "Бессмертный полк" до тех пор будет называться бессмертным, пока мы, наши дети и внуки помнят о тех, кто нам подарил Победу", - сказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, которого цитируют в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве радикалы и порохоботы пытались кошмарить участников "Бессмертного полка".

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