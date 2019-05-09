Новый глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что поддерживает идею команды новоизбранного президента Владимира Зеленского о всеобщем декларировании доходов граждан, передает УНИАН.

"Это - точка ноль, она украинскому обществу необходима, чтобы шагать дальше. Относительно административной составляющей мы сделаем все возможное с большим акцентом на диджитализацию, на электронный сервис, чтобы это прошло как можно более безболезненно для всех граждан", - сказал он.

По словам Верланова, в случае реализации предложения юридически нужно соблюдать вопрос равенства налогоплательщиков и тех, кто хотел бы декларировать свое имущество.

До этого "Страна" писала, что Кабмин назначил на должность замминистра финансов Сергея Верланова на пост главы Государственной налоговой службы.

Спустя месяц после назначения новые главы ГНС и ГТС обязаны предоставить среднесрочные планы действий по развитию служб. В реформу должны войти обновления кадров служб и оптимизация работы ведомств.

Ранее сообщалось, что у Зеленского хотят обязать всех украинцев сдавать налоговые декларации.

Также мы писали, что в Минфине решили, как украинцы могут вернуть переплаченные налоги.