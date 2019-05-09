В ближайшие дни дожди не покинут Киев. Такой прогноз дала на своей странице в соцсети синоптик Наталья Диденко.

"Это - прогностическая диаграмма на ближайшие дни для Киева. Прекращение - будет, прояснение - да. Но дожди никуда не уйдут. Устойчивого хорошего мощного антициклона, который бы прекратил все это мокрое безобразие, пока не видно", - говорит Диденко.

Но, немного наблюдая за синоптической жизнью, могу сказать, что свято место пусто не бывает. Синоптическое также. Поэтому, если в одном месте льет и переливает, то обязательно придет время сушить и пересушивать. И снова придется формулировать претензии в атмосферу.

Пока - зонты работают, бретельки - отдыхают", - подводит итог синоптик.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик предупредила, что 10 мая почти всю Украину ждут дожди.

Также мы сообщали, что народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.