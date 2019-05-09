В День Победы, 9 мая, мужчина в Николаеве попытался бросить неизвестный предмет в участников акции "Бессмертный полк", которые двигались колонной. Силовики идентифицировали предмет как армейскую гранату РДГ-26. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Фото: mk.npu.gov.ua

Отмечается, что инцидент произошел на улице Соборной. Полицейские составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" (ст. 173) и провела профилактическую беседу с мужчиной.

Для принятия законного решения составлен административный протокол, который будет направлен в суд.

Кроме того, полицией Николаевской области составлено три административных материала по признакам ст. 173-3 КУоАП "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты", по еще нескольким сообщениям проводится проверка.

Случаи нарушений гражданами административного законодательства зафиксированы в Центральном районе и в городе Южноукраинске.

Ранее сообщалось, что Бойко и нардепы "Оппозиционной платформы - За Жизнь" прошли по Киеву с ветеранами в колонне "Бессмертного полка" .

Также мы писали, что в Одессе в День Победы радикалы пришли на шествие "Бессмертного полка".