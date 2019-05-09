Во Львове радикалы напали на главу местной областной организации Оппозиционной платформы - За жизнь Инну Иваночко. Также они попытались сорвать празднование Дня Победы в Ровенской области, сообщается на сайте политсилы.

"Во Львове национал-радикалы напали на главу Львовской областной организации Оппозиционной платформы - За жизнь Инну Иваночко. В Ровенской области во время празднования Дня Победы ура-патриоты и представители Нацполиции попытались сорвать торжественные мероприятия, организованные партией Оппозиционной платформы - За жизнь. Вооруженные до зубов национал-радикалы угрожали физической расправой и применением оружия участникам акции, среди которых были не только активисты партии, но и ветераны Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ветераны так и не смогли возложить цветы к Мемориалу Славы.

В Сети появилось видео инцидента с Иваночко.

"Цинизм, не знающий предела: национал-радикалам оказывали содействие и помощь сотрудники Нацполиции, которые заблокировали выход из автобусов ветеранам Великой Отечественной войны, ссылаясь на то, что имеют соответствующее распоряжение", - говорится в сообщении Оппозиционной платформы - За жизнь.

Сообщается также, что в Николаеве радикалы уничтожили палатку Оппозиционной платформы - За жизнь и сорвали проведение конкурса детских рисунков на асфальте, посвященного Дню Великой Победы.

"Как оказалось, пять лет пути к "европейским ценностям" привели нашу страну в тупик "пещерного национализма". В еврореформирующейся Украине усилиями режима Порошенко ‒Яценюка ‒ Гройсмана ‒ Парубия символы Великой Победы остаются под запретом, а власть пытается переписать историю, стерев из памяти народа даже упоминание о героическом подвиге советских солдат, избавивших мир от фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.

"Несмотря на преследование и угрозы, партия Оппозиционной платформы - За життя, открыто заявившая о том, что вернет народу символы Победы, провела массовые мероприятия во всех уголках страны - от Запада до Востока, от Севера до Юга, тем самым доказав, что Великая Победа объединяет народ, "сшивает" страну", - заявили оппозиционеры.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным МВД, отметить 9 Мая на улицы страны вышли почти 700 тысяч украинцев.

Также мы сообщали, что в Запорожье шествие 9 мая прошло под красно-украинскими флагами.