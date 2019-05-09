Петр Порошенко, уходя со своего поста, продолжает "закрывать гештальты". Сегодня он присвоил звание Героя Украины главе СБУ Василию Грицаку. А других своих соратников - повысил в званиях.

Всего Порошенко раздал 24 генеральских звания в армии, погранслужбе и СБУ, а также пожаловал три звезды героя.

Это вызвало ажиотаж в социальных сетях. Награды нашли героев почему-то в конце каденции президента, а не после каких-то значимых достижений. Что говорит нам скорее о поощрениях за верную службу Порошенко - а не за какие-то супер-заслуги перед Отечеством.

"Страна" выяснила, кому и за что Порошенко "раздал слонов" на излете своей президентской карьеры.

Василий Грицак

Главный награжденный - это шеф СБУ Василий Грицак. Он стал Героем Украины.

"За самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в указе Порошенко.

Конечно, президенту, виднее, как именно работал глава "конторы", назначенный туда в 2015 году. Однако со стороны заслуги Василия Грицака кажутся довольно сомнительными. Именно при нем СБУ окончательно превратилась в политическую охранку.

Ведомство стало рекордсменом по уголовным делам против журналистов (инициировав и ряд дел против "Страны"), массово карало за посты в социальных сетях, оскандалилось в отчетах правозащитных организация за тайные тюрьмы и пытки.

"Контора" за время работы Грицака также отметилось в раскручивании политических уголовных дел, имевших явные признаки фабрикации. Характерный пример - "убийство" Аркадия Бабченко.

Во время получения Томоса об автокефалии "контора" открыто кошмарила священников, не желавших переходить в ПЦУ - их массово вызывали на допросы и открывали уголовные дела, ныне заброшенные за ненадобностью.

Именно СБУ курирует львиную долю радикальных движений, которые терроризируют любые проблески оппозиционности.

Есть свои претензии к Службе и у антикоррупционеров (особенно к начальнику Управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Павлу Демчине). Руководителей Службы не раз обвиняли в крышевании коррупции и прямом вымогательстве у бизнеса.

Организатор "дела Продана"

Кстати, именно заместителя Демчины также отличил Порошенко. Полковнику Сергею Коваленко он присвоил ему звание генерал-майора.

Журналист Юрий Бутусов считает, что Коваленко отличился тем, что помогал Порошенко в его борьбе за доходы с таможни, которая развернулась между Банковой и Кабмином летом 2018 года ("Страна" подробно рассказывала об этом "баттле").

"По распределению обязанностей Коваленко занимался борьбой с коррупцией на таможне. Его самой важной операцией, за которую Петр Порошенко дал ему генерала, по данным источника Цензор.Нет, стало документирование деятельности и.о. главы ГФС Мирослава Продана", - написал Бутусов в Facebook.

"Под руководством Коваленко была проведена операция по внедрению агентуры в ближайшее окружение Продана, включая его семью, СБУ также получила доступ к телефону Продана и всей его переписке за несколько лет, где было зафиксировано сколько и куда передавалось денег, и что Продан сразу после назначения в ДФС купил две виллы в Турции. Контакты Продана с премьером в переписке тоже есть.

Как только в руках Порошенко оказался такой мощнейший компромат, Гройсман пошел на переговоры. Конфликт был урегулирован, они снова договорились, но президент смог вести переговоры с позиции силы. Продана премьер уволил, но назначил по рекомендации Продана нового и.о. главы ДФС Власова. Гройсман выступил на форуме Порошенко и поддержал его выдвижение кандидатом в президенты. Дело Продана передали в НАБУ, но теперь обвинения по нему выдвинуть трудно, так как Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении, по которой возбуждалось дело", - рассказал журналист фабулу истории, в которой сыграл свою роль Коваленко.

Друг сына Порошенко

Еще одним награжденным оказался 33-летний прокурор Одесской области Олег Жужченко, родом из Винницы. Ему указом Порошенко был присвоен класный чин государственного советника юстиции 2 класса.

Когда Жужченко только назначили на эту должность, политтехнолог Олег Постернак писал на своей странице в Facebook, что этим назначением Жужченко обязан сыну президента, Алексею Порошенко, с которым они знакомы еще с Винницы, где нынешний руководитель Одесской областной прокуратуры работал следователем в Ленинском районе, а затем возглавил прокуратуру Латинского района.

Интересно, что когда Жужченко был назначен на должность, представлять прокурора в Одессу приезжал Юрий Луценко, прервав ради этого визит в Брюссель.

За два с лишним года службы в Одесской области ныне награжденный отметился обвинениями в том, что он крышует областных бизнесменов - как мелкого разлива, так и крупнейший рынок "7-й километр". Засветился он и в деле гибели одесситов в Доме профсоюзов.

После того, как активисты неоднократно выходили к зданию прокуратуры с требованием наказать виновных, тот подписал текст уведомления о подозрении Вячеславу Маркину, депутату одесского облсовета, который скончался еще 3 мая 2014-го года.

Прокурор с "жирной" декларацией

Чин госсоветника юстиции 3 класса получил от Порошенко и начальник управления надсмотра за соблюдением законов Национальной полицией Генпрокуратуры Александр Лукашенко.

Широкой общественности этот законник стал известен благодаря своей богатой декларации. 4 дома, 8 квартир, 3 автомобиля, несколько земельных участков на общую сумму в десятки миллионов гривень.

Его имущество заинтересовало проект "Просуд", и когда активисты стали внимательно изучать декларацию прокурора, оказалось, что большинство объектов недвижимости были приобретены Лукашенко за символические суммы.

Например, одна из квартир Лукашенко в Киеве, общей площадью в 31 квадратный метр, была приобретена всего за 5 гривен. Большой удачей в сделках по купле-продажи недвижимости отличилась и жена прокурора, которая приобрела два дома в Киеве суммарной площадью около 300 квадратных метров за 10 тысяч гривен.

Еще 4 квартиры в столице общей площадью в 148 метров обошлись супруге законника в полмиллиона гривен, при чем самая дешевая квартира из этого списка стоила менее 300 гривен.

Пока СМИ искали объяснение такому странному обогащению семьи прокурора Лукашенко, американский бизнесмен Игорь Бойко, владелец Житомирской кондитерской фабрики, заявил, что именно Александр Лукашенко руководит группой прокуроров, которые фальсифицируют заказное дело против него, чтобы заставить бизнесмена отказаться от иска к государству Украина в Международном арбитраже в Лондоне о захвате и экспроприации его частной собственности.

К "раздаче слонов" готовились перед выборами

Интересно, что за полтора месяца до раздачи наград и званий Петр Порошенко подписал указ о единовременном денежном вознаграждении Героям Украины за совершение выдающегося геройского поступка.

Так, людям, которым присвоено звание Герой Украины и вручен орден "Золотая Звезда", выплатят единовременное вознаграждение в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором присвоено звание Герой Украины.

В указе говорится, что деньги должен перечислить Кабмин в 2020 году. Также президент попросил предусмотреть возможность подобной выплаты в бюджете-2020 и на последующие годы.

Поскольку с 1 января 2019 года прожиточный минимум составляет 1853 гривен, в 2020 году Грицак получит 92650 гривен.

"Герой - смягчающее обстоятельство для суда"

Эксперты, опрошенные "Страной", считают, что президент во-первых напоследок раздал своеобразные "взятки" тем, кому он многим обязан. А самых ключевых своих соратников типа Грицака звание Героя подстрахует от потенциальных проблем с законом.

"Раздача слонов уходящего с должности Порошенко - это не только способ поднять благосостояние награжденных, обеспечить им хорошую пенсию или доплаты к зарплатам. Их главная цель - отблагодарить за верную службу все эти годы, показать, что то, что они усердно работали на власть, не осталось незамеченным. Еще есть цель создать панцирь политической защиты при новой власти. К Герою Украины так просто не подобраться. И звание Героя Украины всегда будет смягчающим обстоятельством в любом судебном процессе", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

"За счет государства, за счет нас с вами президент раздает милостыню тем, кого он считает нужным премировать. Кому-то должности, как Горковенко, кому-то медали, как Грицаку, кому-то просто повысить оклады. Такая форма благодарности Петром Порошенко используется и для того, чтобы поставить метку, что это члены моей команды, и для покупки их лояльности. Они могут много чего о нем рассказать. Как в мафии происходит крещение соучастием в каких-то преступлениях, так и сейчас Порошенко идет на любые шаги, чтобы снизить вероятность, что они его сдадут, когда он уйдет с поста", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Боится, что сдадут". Реакция соцсетей

"Порошенко присвоил главе СБУ Грицаку звание Героя Украины. Всё как и принято в воровском мире, - вместе грабили и содержали банды, а потом друг друга по очереди короновали.

Думаю, именно эта побрякушка и была ключевой целью криминальной деятельности главного участника преступной иерархии Порошенко - начальника СБУ Грицака.

Теперь можно часами проводить дома перед зеркалом время, полностью обклеенным со всех сторон звёздами - на кителе и на погонах.

Ну и в приговоре теперь можно указывать смягчающее вину обстоятельство - на момент привлечения к уголовной ответственности имел государственные награды", - пишет юрист Андрей Портнов.

"Героям слава!" - иронизирует над героизмом Грицака журналист Дмитрий Гнап. А блогер Владимир Коваль тоже считает, что цель этих действий - оказать влияние на потенциальный суд.

"Порошенко дал "Героя Украины" Грицаку, а до этого отметил наградами еще дюжину чиновников и все, конечно, сразу начали удивляться зачем президент массово раздает награды, ордена, звания и медали, дарит "Героев Украины" чиновникам, усматривают в этом позерство, советщину и странное поведение заканчивающего каденцию главы государства. Журналисты пишут, что на очереди Демчина получит звание генерал-полковника.

Сами вы позеры. Нет ничего в этом удивительного или странного и даже "советского", только суровая действительность. Звание "Герой Украины" даёт козырь в будущем рассказывать об общественной значимости и заслугах перед государством, что не сможет игнорировать суд в вопросе избрании меры пресечения.

Холодный расчёт. Возможно, посоветовали адвокаты".

"Также новому президенту неплохо было бы инициировать создание независимой комиссии для того, чтобы пересмотреть перечень Героев Украины. Потому что далеко не все там герои", - советует журналистка Татьяна Высоцкая.

"В связи с присвоением Порошенко звания "Герой Украины" Васе-...нько, извините, доблестному председателю Службы безопасности Украины Василию Сергеевичу Грицаку, который на протяжении года, с 7 июля 2014 по 18 июня 2015 командовал АТО, обеспечив беспрепятственный проход банд Гиркина из Славянска в Донецк, создание ДНР и ЛНР, Иловайского и Дебальцевского котлов, а также гибель тысяч мирных жителей Востока Украины, имею просьбу к председателю Государственного бюро расследований Роману Трубе.

Роман, если на момент регистрации уголовного производства в отношении Васи-...нько Вас еще не выгонят с работы, не забудьте дать указание следователю допросить меня в качестве свидетеля.

Я могу рассказать, как 31 августа 2015 Вася-...нько устроил массовые беспорядки и бросание гранаты под Верховной Радой Украины, в результате чего погибли 4 человека.

Эту кровавую провокацию Вася устроил с целью прекратить акции протеста против внесения в Конституцию Украины положения об "особом статус Донбасса" и признание ДНР и ЛНР как автономных образований в составе нашего государства.

Соответствующие показания я уже давал в Генеральной прокуратуре и в суде, где был оправдан агент СБУ, который организовал это преступление.

Но поскольку протокол моего допроса исчез из материалов уголовного производства, я охотно дам показания повторно", - пишет журналист Владимир Бойко.

"Говорят, что если бывшему оторвать голову, то он ещё месяц будет бегать безголовый, раздавать звания, награды, и перерезать ленточки... Грицак - герой Украины. Звездец, товарищи. Остановите этот сумасшедший поезд. Я сойду...", - удрученно пишел волонтер Юрий Касьянов.

"Летом 2017 Порошенко наградил орденом Костика Кулика. Ну, того самого, который накануне первого тура выборов объявил на всю страну о подозрениях окружению Порошенко.

А сегодня стало известно, что Порошенко наградил Васю Грицака целой Звездой Героя Украины.

Вобчем, что-то мне за Петра Алексеевича совсем тревожно", - пишет активист Александр Ружанский.

"Порошенко присвоил 9 мая звания Героя Украины Ваське Грицаку, главе СБУ. Ну, тому самому, который контролирует ручных националистов и нео-нацистов, выполняющих для Порошенко роль «титушек». Героические борцы с нацизмом, б@дь", написал известный телеведущий Александр Дубинский.