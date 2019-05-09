Сегодня, 9 мая, во время торжественного возложения цветов и почтения памяти погибших ко Дню Победы ультраправые националисты из группировки С14 напали на мирное шествие киевлян возле Монумента Славы. Об этом "Стране" сообщила активистка Вера Андриюк из партии "Республика".

Отмечается, что нападение на колонну граждан, где были, в частности, активисты партий "Республика" и "Социалисты" (в том числе один из лидеров партии "Республика" Павел Викнянский и председатель партии "Социалисты" Леонид Кожара) было совершено примерно в 14:05. Важно, что о мероприятии было заранее сообщено согласно законодательству в орган местного самоуправления.

По словам Андриюк, ультраправые радикалы во главе со своим вождем Евгением Карасем грубо ругались, кричали, будто какие-то "гопники из подворотни", оскорбляли, унижали прямо на глазах участников мирного шествия и даже совсем маленьких детей.

"9 мая - это государственный праздник, официальный выходной день, и нападение произошло в эпицентре празднования Дня Победы над нацизмом, где всего за несколько часов до нападения возлагал цветы действующий Президент Украины Петр Порошенко", - отметила Андриюк.

Она отметила, что полиции будто специально не было, хотя все это произошло прямо между Вечным огнем и Аллеей Героев. "Активистам-республиканцам пришлось буквально бежать искать правоохранителей. Наконец, вмешательство полиции диалога привело к тому, что нападающие развернулись и ушли", - сказала Вера Андриюк.

Она отметила, что действия радикалов можно квалифицировать, как групповое нарушение общественного порядка, групповое хулиганство и, что хуже - препятствование законной деятельности политических партий и общественных организаций, сеяние вражды.

При этом, активистка подчеркнула, что это даже не было какое-то политическое мероприятие – а просто мирное шествие к Дню Победы.

"Получается, что ничего существенного за последнее время пока не изменилось: агрессия, запугивание, "кошмаривание" законопослушных граждан, общественных организаций, партий - это все еще реальность Украины. И чем эти уличные политические бандиты, погромщики, как правило, кстати, вооруженные, отличаются от "титушек"?" - задалась вопросом Андриюк.

Ранее сообщалось, что в Украине за ношение георгиевской ленточки в День Победы составили уже 13 админпротоколов .

Также мы писали, что Филарет наградил радикалов С14 во главе с Карасем медалями "За жертвенность и любовь к Украине".