Мама погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елена Бережная заявила, что ее сегодняшнее задержание никак не связано с ношением запрещенной в Украине символики. Как она написала на своей странице в соцсети, она была одета в черный свитер и джинсы.

"Друзья! Мое сегодняшнее задержание полицейскими - избивателями не связано с никакой георгиевской лентой! Я была одета в черный свитер и джинсы! Как соорганизатор акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!" я с единомышленниками приехала в 7 часом 50 минут, предъявила паспорт и прошла проверку через пункт пропуска", - пишет Елена Бережная.

По ее словам, она общалась с руководством нацполиции Киева по пропуску музыкантов оркестра и баяниста.

"Меня окружило более десяти полицейских , которые потащили к машине , применяя насилие! Там мне не могли ответить в течение двух пояснить почему я задержана! Один из сотрудников пояснил, что для выяснения личности!" - говорится в посте Бережной.

"Что касается футболки фирмы ZARA, в которой я была на акции в прошлом году, то в этом году я ее не одела из-за погодных условий! Кроме того, определениями Печерского районного суда установлено, что на данной футболке отсутствует георгиевская лента, а действия полицейских являются противоправными! Через два часа меня отпустили без всяких претензий! Я возложила цветы в Парке Вечной Славы и с нашим баянистом участники акции пели песни военных лет!" - пишет Бережная.

Также она усматривает в своем задержании политический подтекст.

"Как выяснилось, мое задержание связано с ближайшим назначением нового премьера и членов Кабинета Министров! Противники Авакова специально совершили провокацию в отношению меня, чтобы была соответствующая негативная международная реакция!" - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, сегодня в полиции заявили о составлении админпротокола на лидера общественного объединения "Сила добра", мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную за ношение футболки с запрещенной символикой.

Также мы сообщали, что в Украине за ношение георгиевской ленточки в День Победы составили уже 13 админпротоколов.