Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не будут вести переговоры о правах украинцев. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"США не могут и не будут вести переговоры о правах украинского народа. Только украинцы могут решить свое будущее, и они ясно дали понять, что хотят, чтобы их суверенитет, их территория были частью евроатлантических структур", - написал Волкер.

Также он заявил, что украинцы имеют полную поддержку США.

Фото: twitter.com

Ранее Страна" писала об обещании Волкера, что на инаугурацию Зеленского из США прибудут делегаты "высокого уровня".

Также мы сообщали, что по мнению Волкера, Украина должна провести амнистию и дать Донбассу особый статус.