Главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку 9 мая присвоено звание Герой Украины. Об этом сообщается на сайте президента.

"За самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Грицаку Василию Сергеевичу - Председателю Службы безопасности Украины", - говорится в документе, подписанном Петром Порошенко.

Фото: president.gov.ua

Василий Грицак. Фото: из открытых источников

Напомним, после поражени на выборах пока еще действующий президент Петр Порошенко начал активно увольнять и переназначать чиновников. Несмотр на то, что ему осталось руководить страной менее месяца, он затеял настоящую кадровую революцию.

Также мы сообщали, что Грицак вернул СБУ право открывать производства на основании анонимок.