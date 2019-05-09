Главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку 9 мая присвоено звание Герой Украины. Об этом сообщается на сайте президента. 

"За самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Грицаку Василию Сергеевичу - Председателю Службы безопасности Украины", - говорится в документе, подписанном Петром Порошенко.

Фото: president.gov.ua

Василий Грицак. Фото: из открытых источников

Напомним, после поражени на выборах пока еще действующий президент Петр Порошенко начал активно увольнять и переназначать чиновников. Несмотр на то, что ему осталось руководить страной менее месяца, он  затеял настоящую кадровую революцию.

Также мы сообщали, что Грицак вернул СБУ право открывать производства на основании анонимок.

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