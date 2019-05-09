В Харькове электронная петиция с требованием убрать с площади Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги" набрала более 6 тыс. голосов, чего достаточно для ее рассмотрения властями города.

По состоянию на 17:30 четверга (за сутки после регистрации) на официальном сайте Харьковского горсовета за петицию проголосовали 6347 человека.

Соответствующая петиция была зарегистрирована 8 мая в 12:02.

"Шестой год войны пошел. Армия уже не та, что была в 2014-м году. Она хорошо финансируется, ей по-прежнему помогают волонтеры и неравнодушные украинцы. Зачем нам на самой большой площади Европы это убогое, замызганное одоробло? Мало того, что своим грязным видом оно уродует вид площади, так оно еще и небезопасное – недавно там взорвался газовый баллон", - мотивировал свое требование автор петиции Вячеслав Костенко.

"Думаю, пришло время вернуть площади Свободы ее первозданный вид. Это исторический центр города, и он должен выглядеть презентабельно, как визитная карточка Харькова!", - подытожил он.

Тогда же петицию поддержал городской голова Харькова Геннадий Кернес, который пообещал сделать все, что от него зависит, чтобы реализовать ее, если она сможет набрать необходимое количество голосов.

Палатка "Все для перемоги" была установлена на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.

На сайте Харьковского горсовета неоднократно регистрировались петиции с требованием убрать палатку с площади, но они не набирали необходимого количества голосов.

Ранее сообщалось, что Кернес хочет вернуть декоммунизированному проспекту в Харькове имя маршала Жукова. Он призвал горожан поддержать петицию об обратном переименовании проспекта имени Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова.

Кернес также призвал поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным. "На эту палатку на пл. Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я - за то, чтобы ее убрать", - написал Кернес.

Также мы писали, что на сайте Рады появилась петиция с требованием отменить языковой закон.