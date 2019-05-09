Руководство НАК Нафтогаз Украины и замглавы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль провели официальные встречи в США по закупкам американского сжиженного газа (LNG), противодействию Северному потоку-2 и сдаче украинской ГТС в концессию. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

"На встречах в Государственном департаменте и Министерстве энергетики США говорилось, в частности, о том, как обеспечить для Украины надежную возможность покупать LNG по конкурентной цене", - написал Коболев и добавил, что это поможет накопить дополнительные запасы газа в начале зимы.

Глава Нафтогаза отметил, что риск прекращения транзита российского газа через Украину также обсуждался в ходе встреч с представителями Администрации президента США, Конгресса и международных финансовых организаций, которые поддерживают Украину.

По словам Коболева, во время этих встреч украинская делегация увидела заинтересованность в реформе украинского рынка газа и процессе отделения независимого оператора ГТС Украины на основе модели с передачей ему ГТС в концессию.

"Разговаривая с американскими сенаторами, которые являются соавторами нескольких санкционных законопроектов, мы сосредоточились на вопросах противодействия проекту Северный поток-2", - написал Коболев.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман анонсировал увольнение Коболева при отказе снизить цену на газ.

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