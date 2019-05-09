Итальянский футбольный клуб "Ювентус" (Турин) договорился о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Об этом со ссылкой на источник сообщает La Stampa.

Массимилиано Аллегри проработал в команде пять лет. Вероятно, что после прекращения сотрудничества с "Ювентусом" он может перейти в ПСЖ или "Барселону". "Ювентус" же планирует пригласить на работу Антонио Конте, который недавно покинул "Челси". Итальянский специалист уже работал с туринцами с 2011 по 2014 год и выиграл три национальных чемпионата.

Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что нападающий команды Криштиану Роналду хотел, чтобы "Ювентус" пригласил на работу тренера Хосепа Гвардиолу. Также отмечалось, что руководство недовольно ранним вылетом команды из Лиги Чемпионов.

В свою очередь, ESPN сообщает о том, что руководство "Барселоны" соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить возможность увольнения главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Причина этого обсуждения - второй подряд вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов.

Кроме того, ESPN пишет, что судьба полузащитника Филипе Коутинью практически решена. Бразилец за полтора года не оправдал ожиданий клуба и с высокой долей вероятности будет продан. В январе 2018-го "Барселона" купила его у "Ливерпуля" за рекордные для себя 120 миллионов евро.

Отметим, что "Ювентус" вылет в 1/4 ЛЧ от амстердамского "Аякса", а "Барса" - в полуфинале от "Ливерпуля".

Напомним, тренер Ювентуса не собирался подавать в отставку после феноменального вылета от Аякса.

Также мы писали, что Ливерпуль катком прошелся по Барселоне в рамках Лиги Чемпионов и превратил ночь в историю.