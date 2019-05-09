В селе Свитязь Шацкого района Волынской области неизвестные совершили нападение на съемочную группу телерадиокомпании Луцка, избив и ограбив журналистов, а также повредил их телекамеру. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что сообщение о нападении поступило на линию службы "102" накануне вечером около 21:00.

"Неизвестные лица нанесли телесные повреждения съемочной группе одной из телерадиокомпаний из Луцка, повредили телекамеру и открыто завладели документами и личными вещами телеоператора", – сказано в сообщении.

К месту происшествия выехало руководство и группа реагирования патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа полиции.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.1 ст.186 (открытое хищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полиция проводит комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению этих преступлений и привлечения их к ответственности.

В свою очередь глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в соцсети Facebook сообщил, жертвами нападения стали журналистка телеканала "Аверс" Мария Петручик и ее коллеги. "Повреждена телекамера, вырваны удостоверения и телефоны, перемотанный палец, избиты оператор и водитель - такие подробности новостного сюжета об инциденте. Рассчитываем наказания тех, кто атаковал коллег. По крайней мере, полиция оперативно открыла уголовные производства за препятствование журналистской деятельности, грабеж и избиение", - отметил Сергей Томиленко.

Скриншот: Facebook/Sergiy Tomilenko

По данным агентства "Волынские новости", журналистам ТРК "Аверс", которые в рамках редакционного задания наведались в день рождения начальника ООО "Ягодин" Александра Оникийчука, угрожали убийством.

Сообщается, что когда журналисты зашли в ресторан "Лемарк" в селе Свитязь, где проходило празднование, к ним применили физическую силу, заломили им руки. Потом забрали телефоны и разбили камеры. Применяя физическую силу, их вывели с территории и угрожали убийством. На место происшествия приехала полиция и скорая.

По данным "Волынских новостей", 6 мая польские пограничники задержали 500-кг партию янтаря с Волыни. Как стало известно журналисту Евгению Плинскому, контрабанду пропустили, якобы, по негласному распоряжению начальника Волынской таможни Евгения Шелигацкого. Поэтому журналисты ТРК "Аверс" в рамках редакционного задания пытались пообщаться с таможенниками и расспросить об инциденте.

Ранее сообщалось, что в НСЖУ заявили, что у Порошенко должны извиниться за нападения на журналистов.

Также мы писали, что полиция в разы занизила статистику нападений на активистов и журналистов в Украине.