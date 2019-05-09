В Украине в акциях по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне приняли участие около 700 тысяч человек, среди зафиксированных нарушений - использование георгиевских ленточек, символов тоталитарных режимов и хулиганство. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В целом мероприятия прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка", - сообщил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало на брифинге.

По его словам, наиболее массовые мероприятия уже завершились. Всего в Украине прошло более 1400 массовых мероприятиях, наиболее масштабные - в Киеве (там только в Бессмертном марше приняли участие более 50 тысяч человек), Днепре, Одессе и Запорожье. "Участие в них, по наших подсчетам, приняли почти 700 тысяч человек", - уточнил спикер Нацполиции.

Также он напомнил, что к охране правопорядка в стране было привлечено почти 22 тысяч правоохранителей.

"По состоянию на настоящий момент у нас есть 33 зарегистрированных события, связанных с использованием запрещенной символики… из них 13 - за использование георгиевской ленты", - рассказал Тракало и добавил, что по всем 13 фактам уже составлены административные материалы.

Кроме того, Ярослав Тракало рассказал, что по 5 фактам правонарушений с использованием запрещенной символики внесены сведения в ЕРДР, в частности открыты уголовные производства за использование и распространение нацистской и коммунистической символики или пропаганду тоталитарных режимов.

Также, зафиксировано 2 уголовных дела по статье "хулиганство группой лиц", одно из них - по событиям, которые произошли утром 9 мая в Кривом Роге.

Напомним, сегодня в 6:00 под Кривым Рогом неизвестные забросали камнями автобусы с людьми, ехавшими праздновать День Победы.

Также мы сообщали, что полиция в Киеве вывела из колонны "Бессмертного полка" пенсионерку с красной звездой.